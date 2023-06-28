Льготы на детсад для детей мигрантов хотят ограничить в Петербурге

Депутаты Петербурга предложили ограничить льготы на детсад для детей мигрантов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Депутаты Заксобрания Петербурга Алексей Макаров и Анастасия Мельникова предложили ограничить льготы для детей мигрантов на посещение детских садов. По словам первого, иностранные семьи зачастую многодетные. Поэтому им предоставляется преимущество при поступлении в образовательные учреждения. А из-за этого детям жителей Северной столицы может не достаться места.

Парламентарии даже предложили обратиться к премьер-министру Михаилу Мишустину, чтобы установить новый порядок предоставления льгот.

- Право на образование должно предоставляться только, если родители детей являются застрахованными и платящими налоги в РФ лицами, - указал Макаров на заседании ЗакСа.

Депутат Борис Вишневский напомнил о Конвенции ООН о защите прав детей. В ней говорится, что права детей первичны, не зависимо от того, откуда их родители. Также он отметил, что в Петербурге очередей в детские сады нет.

Инициативу Макарова и Мельниковой поддержали 36 депутатов. Еще пять проголосовали против и один воздержался