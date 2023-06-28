Поджигатель травы в Петербурге отправил прохожего в больницу из-за замечания

Пьяный петербуржец избил прохожего за замечание. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пьяный мужчина вместе с подругой 27 июня ради развлечения решили поджечь сухую траву на газоне в Петербурге. Их опасные игры с огнем заметил прохожий и сделал замечание. Хулигану явно не понравилось, что его кто-то отчитывает, и набросился на незнакомца с кулаками. Тот упал и ударился об асфальт. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, его госпитализировали в больницу. Об этом сообщает пресс-служба вневедомственной охраны Петербурга и Ленобласти.

- Сотрудники отдела вневедомственной охраны по Невскому району недалеко от сада Чернова дача на Октябрьской набережной задержали 32-летнего мужчину и 40-летнюю женщину, которые подожгли сухую траву и спровоцировали конфликт с прохожим, - говорится в сообщении.

Росгвардейцы передали хулиганов полицейским для выяснения обстоятельств произошедшего.