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НовостиПроисшествия28 июня 2023 14:56

Поджигатель травы в Петербурге отправил прохожего в больницу из-за замечания

Пьяный горожанин с кулаками набросился на прохожего
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Пьяный петербуржец избил прохожего за замечание.

Пьяный петербуржец избил прохожего за замечание.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Пьяный мужчина вместе с подругой 27 июня ради развлечения решили поджечь сухую траву на газоне в Петербурге. Их опасные игры с огнем заметил прохожий и сделал замечание. Хулигану явно не понравилось, что его кто-то отчитывает, и набросился на незнакомца с кулаками. Тот упал и ударился об асфальт. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, его госпитализировали в больницу. Об этом сообщает пресс-служба вневедомственной охраны Петербурга и Ленобласти.

- Сотрудники отдела вневедомственной охраны по Невскому району недалеко от сада Чернова дача на Октябрьской набережной задержали 32-летнего мужчину и 40-летнюю женщину, которые подожгли сухую траву и спровоцировали конфликт с прохожим, - говорится в сообщении.

Росгвардейцы передали хулиганов полицейским для выяснения обстоятельств произошедшего.