Все такси Петербурга выкрасят в белый цвет

Машины такси в Петербурге осенью станут белого цвета.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Все автомобили службы такси Петербурга перекрасят в белый цвет. Кроме того, на машины по бокам нанесут светоотражающую полосу желтого цвета. Ее ширина составит 10-15 сантиметров. Соответствующий закон приняли в третьем чтении депутаты Законодательного собрания Северной столицы на внеочередном заседании 28 июня.
Инициатива также предполагает создание в Северной столице единых реестров машин, служб заказа и перевозчиков. Кроме того, к работе в этой сфере планируют допустить самозанятых.
- Предложение услуги по перевозке пассажиров и багажа такси в Петербурге на территории аэропорта, железнодорожных вокзалов и автовокзалов, за исключением мест, оборудованных для предложения и (или) оформления таких услуг, запрещено, - говорится в последней редакции закона.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года.