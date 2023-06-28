Все такси Петербурга выкрасят в белый цвет

Машины такси в Петербурге осенью станут белого цвета. Фото: Олег ЗОЛОТО

Все автомобили службы такси Петербурга перекрасят в белый цвет. Кроме того, на машины по бокам нанесут светоотражающую полосу желтого цвета. Ее ширина составит 10-15 сантиметров. Соответствующий закон приняли в третьем чтении депутаты Законодательного собрания Северной столицы на внеочередном заседании 28 июня.

Инициатива также предполагает создание в Северной столице единых реестров машин, служб заказа и перевозчиков. Кроме того, к работе в этой сфере планируют допустить самозанятых.

- Предложение услуги по перевозке пассажиров и багажа такси в Петербурге на территории аэропорта, железнодорожных вокзалов и автовокзалов, за исключением мест, оборудованных для предложения и (или) оформления таких услуг, запрещено, - говорится в последней редакции закона.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года.