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НовостиОбщество28 июня 2023 16:14

Медики из Петербурга спасли роженицу с серьезной патологией

Женщина вместе с ребенком в животе могла умереть, но петербургские врачи этого не допустили
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Петербургские врачи спасли роженицу с кардиопатологией.

Петербургские врачи спасли роженицу с кардиопатологией.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врачи из Педиатрического университета Петербурга 28 июня помогли женщине из Дагестана родить здорового малыша. Дело в том, что у нее наблюдалась крайне тяжелая кардиологическая патология, а по мере беременности она прогрессировала. Такая ситуация угрожала и самой роженице, и ее ребенку. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

- У женщины были первые роды, по ходу которых разыгралась тяжелейшая кардиологическая патология. Мы взяли ее к себе, приняли риски и выразили готовность сделать все, чтобы решить задачу, - рассказал ректор университета Дмитрий Иванов.

Вместо естественных родов, пациентке провели кесарево сечение. При этом специалисты старались максимально снизить нагрузку на младенца при родах. Сейчас женщина чувствует себя хорошо.

Отмечается, что в операции участвовали порядка десятка отделений и кафедр, в том числе и те, кто имеет клинические базы в стационарах для взрослых.