Жители Ленобласти перекрыли дорогу фуре со зловонными удобрениями племенного завода. Фото: vk.com/spb_today

Вторая половина дня, 28 июня, у жильцов комплекса «Северное Трио» прошло в духе «Морозовской стачки». Домовладельцы вышли на дорогу, по которой регулярно ездит цистерна племенного завода «Бугры». Казалось бы, что возмущаться здесь нечему. Но в фуре, как выяснилось, возят удобрение для полей. Притом самое натуральное и зловонное – навоз. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Петербург».

– Эти поля принадлежат сельскохозяйственным угодьям. Естественно, они требуют ухода и питания, – прокомментировал один из читателей сообщества.

К слову, все пользователи разделились на два лагеря. Одни совершенно не видят проблемы в ездящей фуре и «ароматных» удобрениях. По их мнению, завод был построен задолго до ЖК, поэтому руководство может делать все, что угодно. Другие же встают на сторону протестующих и перекрывших сегодня транспорту дорогу. Кстати, именно они выиграли в сегодняшней схватке: транспорт с отходами уехал восвояси.