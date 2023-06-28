Десять автобусов задерживаются из-за пробок в Красногвардейском районе Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечером, 28 июня, жители Петербурга торопятся домой. Из-за этого на пересечении Гранитной улицы и Уткина переулка в Красногвардейском районе образовались небольшие – трехбалльные – пробки. Поэтому десять автобусов одновременно едут с ощутимыми задержками. Об этом сообщили в пресс-службе «Организатора перевозок».

– Уважаемые пассажиры, из-за затора общественный транспорт № 21, №46, №77, №123, №131, №137, №183, №185, №222 и № 271 двигаются с задержками, – уточнили в пресс-службе региональной компании.

Сотрудники организации также добавили, что в связи с этим увеличилось и время в пути. Но, насколько именно, они не уточнили. Поэтому они обратились к местным жителям и попросили их заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать курьезных ситуаций.

Ранее spb.kp.ru писала, что автобусы и троллейбусы двигаются с 30-минутными задержками в центре Петербурга.