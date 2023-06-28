В Петербурге откроется Генеральное консульство Белоруссии. Фото: t.me/embassybel

В Петербурге готовятся к открытию генерального консульства Республики Беларусь. Его разместят в отделении посольства, действующего в Северной столице. По плану представительство начнет работать 30 июня. Об этом сообщили в пресс-службе консульства страны.

– Дипломатическое посольство временно расположиться на улице Бонч-Бруевича, – уточнили в пресс-службе иностранного ведомства.

Номера телефонов и официальная почта генерального консульства также опубликованы пресс-службой. К слову, до назначения официального представителя Республики Беларусь в Петербурге временно исполнять обязанности руководителя дипломатической миссии будет старший советник Игорь Милидович.

Ранее spb.kp.ru писала, что генеральное консульство Финляндии в Северной столицы осталось на некоторое время без мобильной связи из-за блокировки счетов. Сбои в работе телефонии произошли неделей ранее.