Толпы крыс разгуливали у жилых домов на проспекте Героев в Ленобласти

Толпы крыс разгуливают у жилых домов на проспекте Героев в Сосновом Бору. Фото: t.me/spb_top_news

Незваные гости нагрянули в многоэтажные дома на проспекте Героев. Так, жители Соснового Бора Ленинградской области жалуются на полчища крыс, свободно расхаживающих по подоконникам и другим поверхностям. Более того, грызуны даже не пугаются фотосессий, которые им устраивают шокированные домовладельцы. Фотографии и видео, на которых запечатлены семь длиннохвостых и зубастых зверьков прислал местный житель в телеграм-канал «SPB TOP NEWS».

– Толпа крыс совсем не боится людей, – рассказал автор видео.

На опубликованной видеозаписи слышны писклявые голоса грызунов, бродящих у жилого комплекса в поисках еды. Пока что местные жители пребывают в шоке. Какие дальнейшие действия они предпримут, остается неизвестным. Но, вероятно, скоро появится сосновоборский дудочник, которые выведет животных подальше от домов.