В Петербурге создадут единую информационную систему для борьбы с мошенниками

В Петербурге хотят создать единую информационную систему для борьбы с телефонными мошенниками. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Александр Беглов поучаствовал в работе круглого стола по противодействию интернет-преступлениям. Глава города вместе с коллегами обсудил меры по защите населения от телефонных мошенников. Главной инициативой стало ускоренное создание единой информационной системы проверки сведений об абоненте. Ее работа позволит организациям удостовериться в принадлежности телефонного номера конкретному человеку. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Мы должны защитить население от манипуляций мошенников. Особенно наиболее уязвимых пожилых людей, – подчеркнул Александр Беглов.

Он также отметил, что банки и мобильные операторы должны компенсировать потери пострадавших горожан. Предложенные инициативы будут направлены на федеральный уровень.

Кстати, сейчас в городе на постоянной основе работает Школа безопасности. Учреждение обучает пожилых петербуржцев, раздает памятки, предоставляет бесплатные юридические консультации.