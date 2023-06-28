Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 июня 2023 20:08

Неадекватный пенсионер с пистолетом целился в воспитанников школы-интерната в Петербурге

Хулигана задержала полиция
Элеонора КУРЮМОВА
Неадекватный пенсионер с пистолетом целился в воспитанников школы-интерната в Петербурге. Фото: t.me/rosgvard78

Неадекватный пенсионер с пистолетом целился в воспитанников школы-интерната в Петербурге. Фото: t.me/rosgvard78

Около недели назад, во второй половине дня, воспитанники спортивной школы-интерната на улице Савушкина сообщили о неадекватном неизвестном мужчине. Как рассказали дети, петербуржец из окна восьмого этажа многоквартирного дома целился в них. Чтобы застращать школьников, он всячески демонстрировал оружие и нажимал на курок. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии региона.

– Работники учреждения нажали кнопку тревожной сигнализации после того, как к ним подошли воспитанники, ранее занимавшиеся на спортивной площадке, – рассказали в пресс-службе ведомства.

На место происшествия оперативно прибыло два наряда вневедомственной охраны. Сотрудники Росгвардии установили, что замеченный горожанин после инцидента скрылся. Но правоохранители разыскали его по горячим следам и задержали. Во время обыска его жилья росгвардейцы обнаружили в квартире гражданина разобранный пневматический пистолет и изъяли оружие. Хулигана доставили в 25-й отдел полиции для выяснения мотивов.