Неадекватный пенсионер с пистолетом целился в воспитанников школы-интерната в Петербурге. Фото: t.me/rosgvard78

Около недели назад, во второй половине дня, воспитанники спортивной школы-интерната на улице Савушкина сообщили о неадекватном неизвестном мужчине. Как рассказали дети, петербуржец из окна восьмого этажа многоквартирного дома целился в них. Чтобы застращать школьников, он всячески демонстрировал оружие и нажимал на курок. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии региона.

– Работники учреждения нажали кнопку тревожной сигнализации после того, как к ним подошли воспитанники, ранее занимавшиеся на спортивной площадке, – рассказали в пресс-службе ведомства.

На место происшествия оперативно прибыло два наряда вневедомственной охраны. Сотрудники Росгвардии установили, что замеченный горожанин после инцидента скрылся. Но правоохранители разыскали его по горячим следам и задержали. Во время обыска его жилья росгвардейцы обнаружили в квартире гражданина разобранный пневматический пистолет и изъяли оружие. Хулигана доставили в 25-й отдел полиции для выяснения мотивов.