Петербуржцы смогут пополнять проездные билеты в отдаленных от метро офисах «ЕИРЦ». Фото: Артем КИЛЬКИН

Большое количество неудобств причиняет жителям Петербурга недоступность пунктов пополнения проездных билетов. Поэтому эту проблему в городе начали ускоренно решать. Теперь горожане смогут пополнять бесконтактные носители в отдаленных от метро офисах «ЕИРЦ СПб». Доступны они станут одновременно для шести районов. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

–Увидеть весь перечень пополняемых проездных билетов и ознакомиться с ним можно на нашем официальном сайте, – уточнили в пресс-службе организации.

Так, центры расположились на проспектах Ленина в Кронштадте и Зеленогорске, на Театральной улице в Красном Селе, Октябрьском бульваре в городе Пушкин, Финляндской улице в Колпино и Константиновской улице в Петергофе.

Ранее spb.kp.ru писала, что петербуржцы не смогли передать показания счетчиков из-за очередного сбоя в приложении «ЕИРЦ СПб/ПСК». Сервис не работал 20 и 21 марта.