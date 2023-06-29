Отправленный под подписку о невыезде петербуржец в третий раз налетел на магазин одежды

Отправленный под подписку о невыезде петербуржец вновь налетел на магазин одежды. Фото: t.me/rosgvard78

В начале июня в магазин одежды на Советской улице зачастил житель Петербурга. Тогда он в два подхода вынес из торговой точки 11 футболок на сумму более десяти тысяч рублей, но уже через 15 минут его задержали правоохранители. Они отправили нарушителя под подписку о невыезде. Мужчине этого оказалось недостаточно. И он вновь пришел в полюбившийся бутик, чтобы обнести его. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии Петербурга.

– Вероятно, ходить «на дело» сюда у него вошло в привычку. Поэтому накануне, во второй половине дня, он вновь совершил кражу, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Но, как и в прошлый раз, удача оказалась не на его стороне. По приметам, после того, как к сотрудникам Росгвардии обратилась работница магазина с заявлением о краже, его выловили на улицах Северной столицы.