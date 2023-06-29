Находки петербургских археологов передадут в Херсонесский музей-заповедник. Фото: vk.com/iimk_ran

Петербургские археологи из Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) исследуют территорию Севастополя по проекту историко-археологического парка «Херсонес Таврический». Вместе с ними трудятся специалисты Эрмитажа, Института археологии Крыма РАН, СевГУ. Артефактами, обнаруженными во время раскопок, сейчас занимаются реставраторы. После их передадут в фонды Херсонесского музея-заповедника. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– На счету институтских сотрудников множество выдающихся находок и открытий. Специалисты эксперты в вопросе сохранения и возрождения исторического наследия, – отметил губернатор Александр Беглов.

Напомним, что в июне 2023 года археологи обнаружили уникальный комплекс римского времени. Его верхняя часть была оформлена как ритуальная беседка, а нижняя служила семейной усыпальницей. Сооружение оказалось необычным, поэтому эксперты решили сохранить его. Памятник будет экспонироваться в историко-археологическом парке.