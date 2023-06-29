Дорожное движения ограничат и закроют в восьми районах Петербурга с 30 июня. Фото: Олег ЗОЛОТО

Красота требует жертв. В случае с эстетикой и исправной работой города в жертву приносят движение транспорта. Так, с 30 июня в Петербурге частично ограничат, а в некоторых местах и полностью закроют дороги. Временные нововведения затронут одновременно восемь районов Северной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

– Из-за прокладки инженерных сетей с 1 июля по 30 сентября ограничат движение в Выборгском районе на улице Кустодиева до Поэтического бульвара, – рассказали в пресс-службе ведомства.

В округе будут также реконструировать теплосети и ремонтировать трамвайные пути. В Кировском районе с 1 по 2 июля частично перекроют улицу Трефолева из-за прокладки газопровода. Изменения движения встретит также Колпинский, Красногвардейский, Московский, Невский, Приморский и Центральный район.

Все ограничения уже появились на специальной карте на сайте ГАТИ.