Жесткое ДТП между легковушкой и каршерингом произошло на Лиговском проспекте в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Жесткое ДТП произошло во второй половине дня, 28 июня, в Центральном районе Петербурга. Там, на пересечении Лиговского проспекта и Цветочной улицы, синяя легковушка столкнулась с каршерингом. Из-за удара арендованный автомобиль отнесло к обочине, а вторую машину опрокинуло на крышу. Видеозаписи с места происшествия уже появились в группе «ДТП и ЧП | Петербург».

– До сих пор дрожат руки от увиденного, – прокомментировала произошедшее одна из пользовательниц социальной сети ВКонтакте и одновременно свидетельница аварии. Легковушка перевернулась после столкновения с каршерингом на пересечении Лиговского проспекта и Цветочной улицы.

Как уточнили очевидцы, в ДТП есть пострадавшие. Но официальной информации об этом пока что не поступало. Кроме того, о тяжести их состояния нет даже предварительной информации.

Ранее spb.kp.ru писала, что 10-летняя девочка отправилась в больницу после ДТП на КАД. Виновницу аварии с начала года уже десяит раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД.