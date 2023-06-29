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НовостиЭкономика28 июня 2023 22:14

Промышленный индекс в Ленобласти вырос за пять месяцев 2023 года на 2,4 процента

Рост произошел в сфере обрабатывающего производства
Элеонора КУРЮМОВА
Индекс промышленного производства в Ленобласти вырос за пять месяцев 2023 года на 2,4 процента.

Индекс промышленного производства в Ленобласти вырос за пять месяцев 2023 года на 2,4 процента.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Промышленность Ленинградской области показывает положительную динамику. Так, индекс индустрии производства в регионе с января по май 2023 года вырос на 2,4 процента. Сравнивали показатель с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области со ссылкой на данные Петростата.

– Индекс промпроизводства приравнялся в Ленобласти к 102,4 процента по итогам пяти месяцев текущего года, – уточнили в пресс-службе администрации региона.

По данным Петростата, наибольший прирост ощущается в сферах обрабатывающего производства, а также добыче полезных ископаемых. Показатели приравнялись к 106,1 и 111,2 процента соответственно.

Зампред правительства по экономике Дмитрий Ялов считает, что положительная динамика демонстрирует то, что хозяйствование региона справляется с кризисными явлениями. Он подчеркнул, что основным драйвером является вагоностроение.