Два человека умерло от коронавируса в Петербурге за сутки 28 июня. Фото: Олег ЗОЛОТО

Коронавирус на протяжении длительного времени не хочет полностью уходить из Петербурга. Сейчас в городе на стационарном лечении находиться 881 человек. А за сутки, 28 июня, от инфекции скончались два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– На данный момент в Северной столице развернуто более тысячи коек для больных с Covid-19 и пневмониями, – сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Зафиксировано на амбулаторном лечении к концу месяца 536 человек. Заболели за отчетные сутки всего 46 петербуржцев. А выписали из больниц в разы больше – 202 пациента. Одновременно с этим в реанимации находятся 69 заболевших, а 20 жителей Северной столицы подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее spb.kp.ru писала, что антикоронавирусные ограничения продлили в Петербурге до 31 августа. Прежде все неотмененные правила, связанные с эпидемиологической ситуацией, продлевали до 31 мая.