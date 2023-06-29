9600 информирующих гаджетов насчитали у остановок общественного транспорта в Петербурге

9600 информирующих гаджетов насчитывается у остановок общественного транспорта в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

На остановках наземного городского транспорта к июню 2023 года в Смольном насчитали более 9600 единиц информационного оборудования. Как оказалось, в Северной столице разместили почти четыре тысячи знаков остановок, столько же информационных стендов различного формата, более 1700 ИЗО-пилонов, стоек и электронных модулей. Кроме того, работает и современное оборудование: 75 электронных табло и десять трехгранных информационных модулей. Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства.

– Вскоре в городе увеличится количество «умных» пилонов. Подобные гаджеты необходимы для ориентирования горожан в маршрутах и движении транспорта, – уточнили в пресс-службе правительства.

Кстати, к концу июня в Северной столице уже функционируют 17 таких устройств на остановочных пунктах в Василеостровском, Центральном, Выборгском районах, а также в аэропорту «Пулково». Оборудование автономно заряжается от электрических сетей. Оно оснащено встроенным светодиодным электронным табло и подсветкой. В планах Смольного оборудовать еще 15 остановочных пунктов: на них появится 21 устройство до конца года.