Продажи техники и электроники упали на треть в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Петербурга стали реже покупать технику и электронику. В первом квартале текущего года продажи таких товаров сократились на треть по отношению к прошлому кварталу. А за год показатель сократился на 47 процентов. Об этом пишет РБК со ссылкой на аналитиков продукта «Прогноз спроса» Platforma.

- Авторы исследования объясняют сильное падение эффектом «высокой базы»: в период новогодних праздников эта категория стабильно присутствует в числе популярных подарков, ажиотажный спрос также наблюдался после начала специальной военной операции, - сообщает издание.

По мнению специалистов, падение спроса на бытовую технику и электронику может быть связано с тем, что расходы петербуржцев снизились в целом. Но общие показатели остались на уровне периода с мая по ноябрь 2022 года, когда сохранялся спрос на технику брендов, которые ушли с рынка.