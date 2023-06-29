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НовостиОбщество29 июня 2023 4:53

Жару до 28 градусов и грозу обещали синоптики 29 июня в Петербурге

Гроза и жара ожидается в Петербурге 29 июня
Анастасия НУРАДИЛОВА
Жару до 28 градусов и грозу обещали синоптики 29 июня в Петербурге.

Жару до 28 градусов и грозу обещали синоптики 29 июня в Петербурге.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде на четверг, 29 июня. На климатическую ситуацию будет влиять периферия активного циклона, который выходит в центр Европейской России. Об этом синоптик рассказал в своем телеграм-канале.

- Над берегами Невы станет больше облаков, пройдут кратковременные дожди, загремят грозы, говорится в сообщении.

В Петербурге температура воздуха составит от 26 до 28 градусов, а в Ленобласти будет от 23 до 28 градусов. Скорость северо-восточного ветра – от 4 до 9 метров в секунду, но во время грозы он станет порывистым. Атмосферное давление опустится ниже нормы.

В пятницу жара постепенно начнет отступать, но в целом характер погоды почти не изменится.