Кухня в кафе загорелась на Скачковом переулке в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пожарные тушили кафе в Невском районе Северной столицы. Инцидент случился на Скачковом переулке около семи часов утра 29 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу.

- В кафе, в подсобном помещении кухни загорелась вытяжка. Площадь пожара составила один квадратный метр, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Спасатели боролись с огнем несколько минут. Полностью ликвидировать пламя удалось в 8:13. По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. На место ЧП выезжали две пожарные машины и десять сотрудников МЧС.

Причины и обстоятельства случившегося теперь предстоит выяснить дознавателям. Об эвакуации посетителей не сообщается.