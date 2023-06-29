Пару из Петербурга задержали за мошенничество под видом торговли техникой в Сети. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские в Петербурге завершили расследование уголовного дела об интернет-мошенничестве. Житель Уфы, петербуржец и его возлюбленная устраивали махинации под видом интернет-торговли. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- По версии следствия, злоумышленники действовали с декабря 2020 по апрель 2021 года. Ими руководили анонимные кураторы, которые находились за пределами России. Фигуранты создавали копии известных интернет-сайтов, на которых предлагали приобрести различную бытовую технику и электронику по ценам значительно ниже рыночных, - рассказала представитель МВД России Ирина Волк.

Покупатели вносили предоплату на карту, а продавцы после этого больше не выходили на связь. От действий мошенников пострадали 308 человек из разных регионов. Сумма ущерба – около 7 миллионов рублей.

Участников криминальной схемы задержали. В их квартирах провели обыски. Сейчас дело направлено в суд.