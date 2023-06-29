Пенсионерка подожгла банк в Петербурге по заданию мошенников из Украины

Женщина подожгла банк в Петербурге по заданию мошенников из Украины. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пенсионерка в Петербурге пыталась поджечь отделение банка на Новосмоленской набережной. Это произошло днем 28 июня. 66-летняя женщина зашла в офис, вылила на стену керосин, и помещение вспыхнуло. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

- Сначала женщина перевела деньги мошенникам, а потом ей позвонил якобы сотрудник ФСБ и сказал, что она фигурирует в переводах денег на Украину. Поэтому ей дали задание, которое она и выполнила, - рассказал источник.

Очевидцы рассказали полицейским, что женщина выкрикивала проукраинские лозунги, а после случившегося позвонила кому-то и отчиталась о произошедшем.

К счастью, пожар потух самостоятельно, но руководство банка все равно приняло решение эвакуировать 20 человек. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном общеопасным способом.