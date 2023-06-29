Пожилой житель Ленобласти надругался над 11-летней внучкой

60-летний мужчина надругался над 11-летней внучкой в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН

60-летний мужчина проводил вечер 26 июня в компании своей 11-летней внучки в доме в селе Ушаки. Но он решил устроить с ней не детские игры. Как заявила мать девочки, ее отец надругался над ребенком. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Вечером 27 июня в районную полицию обратилась 37-летняя женщина. Она заявила на своего 60-летнего отца. Якобы в ночь на 27 июня мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери, - передает источник.

Мужчину доставили в районный отдел полиции. Сейчас дело уже рассматривают в следственном комитете.

Пожилой человек имеет две судимости по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Первый раз за решетку он отправился в 2010 году. Тогда ему дали два года и девять месяцев, но через два года его освободили по УДО. В 2014 году ему назначили уже девять лет колонии, так как потерпевший умер. Однако его вновь выпустили досрочно весной 2021 года. С тех пор и до 2031 года он состоит под надзором полиции.