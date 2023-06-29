Похолодание с дождями ожидается в Петербурге с 30 июня

Похолодание с дождями ожидаются в Петербурге с 30 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

29 июня в Петербурге может стать самым спокойным днем за последнее время. В городе местами пройдут кратковременные дожди, но осадки будут только на окраине. Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

- По Ленинградской области, как и вчера, дожди, ливни, грозы с градом. Но все локально, преимущественно центральные и южные районы, - отметил Колесов.

Температура воздуха в Петербурге будет от 27 до 28 градусов в четверг. Примерно так же тепло будет и в Ленобласти. А вот с пятницы ожидается похолодание. Дожди при этом не прекратятся, но погоду будут определять другие атмосферные процессы.

Что будет с купальным сезоном – пока не известно. Ожидается, что температура воздуха в Северной столице будет в пределах 22-23 градусов.