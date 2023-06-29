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НовостиОбщество29 июня 2023 8:34

Две полосы на внутреннем кольце КАД перекроют на три недели в июле

Кроме того, на других полосах введут скоростное ограничение
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
В июле на три недели перекроют две полосы на внутреннем кольце КАД.

В июле на три недели перекроют две полосы на внутреннем кольце КАД.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 2 по 23 июля на внутреннем кольце КАД между Большим Обуховским мостом и развязкой с Таллинским шоссе перекроют две полосы движения. Запрет на движение коснется третьей и четвертой полосы. Участок дороги закрывают для того, чтобы убрать колеи на проезжей части. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

- Также по первой и второй полосам введут ограничение скоростного режима до 50 километров в час, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

На трассе установят временные дорожные знаки и ограждения, а также поставят сигнальные фонари. Водителей о перекрытии полос предупредят через табло и информационные знаки.

- Работы будут проводить на участке внутреннего кольца КАД с 57 по 79 километр, в круглосуточном режиме, в две смены. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учетом погодных условий, - добавил Илья Пузыревский.