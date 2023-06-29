Мужчина без причины поджег автомобиль пенсионера в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Лодейном Поле минувшей ночью загорелся автомобиль. Машина полыхала у одного из домов на улице Гагарина. Известно, что она принадлежит 71-летнему местному жителю. Пенсионер обратился в полицию. Об этом пишет «Мойка 78».

- В хулиганстве заподозрили ранее судимого мужчину. Полицейские задержали его через несколько часов, - сообщает издание.

Подозреваемым оказался 49-летний местный житель, который работает токарем на железной дороге. Он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабеж, нелегальное хранение оружия и угрозу убийством.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Мотивы преступления он объяснить не смог.