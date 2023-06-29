Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 июня 2023 9:25

Профессор вуза в Петербурге перевела на «безопасный» счет мошенников 2,5 млн рублей

Доктор медицинских работ не распознала обман и лишилась сбережений
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Профессор петербургского вуза перевела мошенникам более 2,5 млн рублей.

Профессор петербургского вуза перевела мошенникам более 2,5 млн рублей.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Заведующую кафедрой Петербургского государственного педиатрического медицинского университета обманули телефонные мошенники. Аферисты работали по распространенной схеме, но 74-летняя женщина, вероятно, о ней не знала и попалась на уловку. В итоге она потеряла более 2,5 млн рублей. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Звонок профессору от мошенника поступил утром 26 июня. Собеседник представился полицейским и рассказал, что мошенники пытаются лишить ее денег. Чтобы не лишиться сбережений, ей настоятельно рекомендовали перевести средства на «безопасный» счет. Женщина поверила звонившему. На следующий день доктор медицинских наук отправилась к банкомату и перевела деньги.

Позже женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело о крупном мошенничестве.