Застройщики стали реже покупать участки для строительства в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Застройщики купили в 2,5 раза меньше земельных участков для строительства, чем в прошлом году. За последние полгода инвестиционная активность снизилась на 21 процент. Реже стали покупать землю для возведения жилых домов – этот показатель упал на 37 процентов по сравнению с прошлым годом.

- В первом полугодии 2023 года компании приобрели в Петербурге и области 165 га земли: 144 га под коммерческие объекты, включая гостиницы и 21 га — под жилье и апартаменты. При этом за аналогичный период прошлого года было куплено 406 га на эти цели, - сообщает пресс-служба Nikoliers.

По мнению экспертов, инвестиционная активность в сегменте жилого строительства сократилась из-за того, что в прошлом году было куплено слишком много земельных участков для этих целей. А спрос на первичном рынке жилья при этом снизился. Поэтому застройщики заняли выжидательную позицию.