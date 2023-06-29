МЧС предупредило о ливнях с грозой и градом 29 июня в Петербурге. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Ухудшение погодных условий ожидается в ближайшее время в Петербурге. К вечеру четверга, 29 июня, в городе начнутся грозы, ливни и град. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу со ссылкой на информацию ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

- 29 июня в Санкт-Петербурге местами ожидаются грозы, ливни, град, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Напомним, ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщал, что сегодняшний день может стать самым спокойным за последнее время. Но, вероятно, прогноз не сбудется.

При этом в Петербурге жарко: температура воздуха достигает 28 градусов. Похолодание ожидается с 30 июня, но осадки не закончатся: все равно будут идти ливни и дожди с грозой.