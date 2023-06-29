Мужчина жестоко избил знакомого монтировкой в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полицейские в Петербурге задержали мужчину, который избил своего знакомого монтировкой. Драка произошла в ночь на 27 июня на Огородном переулке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Прибывшим незамедлительно нарядом патрульно-постовой службы был задержан ранее судимый 40-летний петербуржец, который подозревается в том, что в ходе внезапно возникшего конфликта, нанес монтировкой телесные повреждения своему 54-летнему оппоненту, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Пострадавшего госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. На виновника случившегося возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Расследование уголовного дела продолжается.