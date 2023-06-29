Отчим обжег руку 7-летнего мальчика зажигалкой в воспитательных целях в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Директор школы Лужского района обратилась в полицию, чтобы рассказать о пострадавшем из-за родителей ребенке. Семилетний мальчик объяснил ей, что дома над ним издевался сожитель матери. Мужчина обжег руку ребенка зажигалкой в воспитательных целях. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Ребенку была оказана медицинская помощь, после чего в удовлетворительном состоянии органами опеки он был помещен в социально-реабилитационный центр. Семья состоит на учете, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, чтобы принять процессуальное решение.

Напомним, накануне в Ленобласти на семилетнего мальчика свалились ворота для мини-футбола. Ребенок не знал, что они не закреплены и решил повиснуть на них. Региональный СК организовал проверку.