Вьетнамская национальная музыка прозвучит при разводке Дворцового моста в Петербурге

Дворцовый мост разведут под вьетнамскую национальную музыку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ночь с 29 на 30 июня Дворцовый мост в Петербурге разведут под вьетнамскую национальную музыку. Тематический плейлист подготовили к 100-летию прибытия вьетнамского революционера Хо Ши Мина в Северную столицу. Звуковое шоу «Поющие мосты» начнется в 1:10. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

- Прозвучат композиции, посвящённые вьетнамскому национальному лидеру и одному из родоначальников российско-вьетнамских отношений, - отмечает издание.

Это не последний тематический плейлист, который подготовили организаторы «Поющих мостов». Так, жителей и гостей города еще ждут специально отобранные композиции ко Дню любви, семьи и верности, ко Дню ВМФ и другим событиям.

Напомним, что на днях в Петербурге открыли памятник первому президенту Республики Вьетнам Хо Ши Мину. Сделать это планировали 30 июня, но парадное красное полотно со скульптуры сняли уже 27 июня.