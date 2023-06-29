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НовостиПроисшествия29 июня 2023 11:42

Житель Петербурга обустроил незаконный причал на берегу Невской губы

Теперь мужчине предстоит судебное разбирательство
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Незаконный причал обнаружили на берегу Невской губы. Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга

Незаконный причал обнаружили на берегу Невской губы. Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга

Житель Кронштадтского района Петербурга решил обустроить для собственных целей плавучий причал на берегу Невской губы Финского залива Балтийского моря. Также мужчина соорудил понтон, чтобы связать землю с причалом. Однако документов, разрешающие так пользоваться землей и водой, у него не было. Таким образом, его сооружение оказалось незаконным. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- В нарушение требований транспортной безопасности горожанин использовал причал для перевозки пассажиров, а государственную землю для парковки машин, - отмечается в сообщении.

Прокурор района обратился с иском в суд, потребовав освободить акваторию Невской губы и незаконно занимаемую землю.

Ранее spb.kp.ru писал, что недавно на Домостроительной улице в Петербурге нашли незаконную свалку и срубленные деревья. Проверку начала природоохранная прокуратура. Прокурор требует обязать арендатора участка очистить территорию от отходов, а также заплатить 500 тысяч рублей за ущерб окружающей среде.