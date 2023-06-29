Ученые из Петербурга доказали, что сыр помогает бороться с психическим расстройством

Ученые из Петербурга доказали эффективность лечения ПТСР с помощью сырной диеты. Фото: Олег ЗОЛОТО

Интересное открытие сделали ученые. Оказалось, что сырная диета помогает бороться с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). К такому выводу пришли исследователи Института экспериментальной медицины в Петербурге, Уральского федерального университета и факультета фундаментальной медицины Челябинского госуниверситета. Об этом рассказала декан последнего Ольга Цейликман, передает ТАСС.

- ПТСР - это тяжелое психическое расстройство, которое развивается у людей после того, как они пережили опасное для жизни событие. И впервые в России, а, может быть и в мире, ученые продемонстрировали эффективность коррекции этого синдрома сырной диетой, - рассказала Цейликман.

Исследование проводилось на лабораторных белых крысах, которых в экспериментальных целях подвергли ПТСР. Одна группа животных в течение двух недель питалась сыром твердых, зрелых сортов. Другую же группу держали на обычном рационе. И оказалось, что сырная диета снижает проявление тревожности и повышает концентрацию дофамина, более известного как «гормон радости».