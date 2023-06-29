Ветеранам боевых действий в Ленобласти предоставят древесину под строительство домов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленобласти ветераны боевых действия будут получать древесину для строительства домов. Им будут передавать по 150 кубометров материала. 28 июня инициативу одобрили в Законодательном собрании Ленобласти. Об этом пишет Online47.ru.

- Во время обсуждения проекта в профильной комиссии отметили, что чаще всего жителям для заготовки древесины выделяют делянки, к которым сложно добраться. Причиной таких сложностей выступает то, что ближайшие лесные наделы находятся в арендном пользовании, - сообщает издание.

Областной комитет по природным ресурсам объяснил, что проблема сейчас решается. Если договоры об аренде лесных наделов не продлеваются, жителям региона предоставляют удобные делянки.