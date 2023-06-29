Пенсионерка отсудила 300 тысяч рублей за падение у станции метро в Петербурге

300 тысяч рублей компенсации получит пенсионерка за падение в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В один из апрельских дней 2021 года 70-летняя пенсионерка шла около станции метро «Академическая» в Петербурге. Но из-за просадки тротуара упала и почувствовала острую боль. Ее увезли в больницу. Там врачи выяснили, что у пожилой дамы сломана левая плечевая кость. За это пострадавшая получит 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- Проверка прокуратуры показала, что получение травмы стало возможным в связи с ненадлежащим исполнением ОАО «Коломяжское» обязательств по мониторингу повреждений тротуарного полотна, а также в связи со скрытыми дефектами, образовавшимися после выполнения строительно-монтажных работ ООО «Новигатор-СБС», - говорится в сообщении.

Чтобы защитить права пенсионерки, прокурор Калининского района направил иск в суд о компенсации морального вреда. Судья принял решение в пользу женщины.