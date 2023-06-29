Офисный центр разгорелся на 100 «квадратов» в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге разгорелся пожар в офисном центре «Арсенал» в Калининском районе. Пожарные тушили здание на улице Комсомола. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу.

- В административном здании загорелась кровля, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Сообщение о пожаре поступило около двух часов дня. Пламя охватило территорию площадью 100 квадратных метров. Огонь тушили по наивысшему рангу сложности. Возгорание удалось локализовать только через час. Тушение огня продолжается.

По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. На место ЧП выезжали 10 пожарных машин и 47 сотрудников МЧС. Причину возгорания установят дознаватели.