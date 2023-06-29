Двое мужчин погибли в ДТП с грузовиком на Волхонском шоссе у Петербурга

Два человека погибли в ДТП на Волхонском шоссе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ранним утром 29 июня вблизи Петербурга произошло смертельное ДТП. 43-летний водитель на «Рено Меган» внезапно свернул на обочину на 12 километре Волхонского шоссе. Это решение стало фатальным. Машина угодила в припаркованный грузовой автомобиль «Вольво», в котором сидел 58-летний мужчина. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В результате ДТП водитель легкового автомобиля, гражданин одного из сопредельных государств, а также его 43-летний пассажир-соотечественник от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия, - говорится в сообщении.

Легковушку смяло очень сильно. Фото: t.me/Megapolisonline

Полицейские по данному факту организовали проверку. Обстоятельства произошедшего продолжают устанавливать.

Ранее spb.kp.ru писал, что на внешней стороне КАД произошло ДТП с участием огромной фуры. Большегруз частично перекрыл проезжую часть, из-за чего образовалась пробка. По предварительным данным, в аварии пострадал только водитель фуры.