Жительницу Петербурга судят за удар ножом в живот мужу в пылу ссоры

Жительнице Петербурга грозит до 10 лет лишения свободы за нападение с ножом на мужа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Красногвардейском районе Петербурга в доме 5 по улице Осипенко между супругами произошел скандал. Женщина довольно радикальным способом решила поставить точку в ссоре. Она схватила нож и вонзила его мужу в живот. Мужчина благодаря врачебной помощи выжил. А горожанке теперь придется ответить за нападение перед законом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летней местной жительницы. Она обвиняется по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия), - говорится в сообщении ведомства.

Материалы уголовного дела направили на рассмотрение в Красногвардейский районный суд. Отметим, что горожанке теперь грозит вплоть до 10 лет лишения свободы.