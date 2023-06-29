Почти 40 млн рублей потратят в Петербурге на фотографии города

На фотографии Петербурга хотят потратить 40 млн рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Городское туристско-информационное бюро Петербурга объявило конкурс на создание серии фотографий достопримечательностей Северной столицы и видов города. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок. Начальная цена контракта составляет 39,8 млн рублей.

Фотографии должны отображать образ Петербурга, как «активно развивающегося, позитивного, современного города», а также формировать положительный имидж, как одного из «крупнейших туристских центров мира».

По условиям контракта подрядчику необходимо заснять не менее 500 достопримечательностей. Кадры нужно делать с разных точек в дневное и ночное время. Стиль снимка должен быть современным и приветливым. Для придания фото художественности разрешается привлекать до 60 статистов.

- Фотография должна демонстрировать привлекательность объектов показа, обладать такими качествами, как грамотная композиция и хороший сюжет. Смысловая часть изображения должна занимать большую часть площади кадра, - указано в эстетических критериях к кадрам.

Всего подрядчик должен предоставить 10 тысяч фотографий. При этом практически неотличимые друг от друга кадры недопустимы.