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НовостиОбщество29 июня 2023 15:47

Почти 40 млн рублей потратят в Петербурге на фотографии города

За эту сумму подрядчику необходимо предоставить 10 тысяч снимков
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
На фотографии Петербурга хотят потратить 40 млн рублей.

На фотографии Петербурга хотят потратить 40 млн рублей.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Городское туристско-информационное бюро Петербурга объявило конкурс на создание серии фотографий достопримечательностей Северной столицы и видов города. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок. Начальная цена контракта составляет 39,8 млн рублей.

Фотографии должны отображать образ Петербурга, как «активно развивающегося, позитивного, современного города», а также формировать положительный имидж, как одного из «крупнейших туристских центров мира».

По условиям контракта подрядчику необходимо заснять не менее 500 достопримечательностей. Кадры нужно делать с разных точек в дневное и ночное время. Стиль снимка должен быть современным и приветливым. Для придания фото художественности разрешается привлекать до 60 статистов.

- Фотография должна демонстрировать привлекательность объектов показа, обладать такими качествами, как грамотная композиция и хороший сюжет. Смысловая часть изображения должна занимать большую часть площади кадра, - указано в эстетических критериях к кадрам.

Всего подрядчик должен предоставить 10 тысяч фотографий. При этом практически неотличимые друг от друга кадры недопустимы.