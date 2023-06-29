Женщина отправилась в больницу из-за пожара на балконе в Петербурге

При пожаре на балконе в многоэтажке в Петербурге пострадала женщина. Фото: t.me/Megapolisonline

Днем 29 июня в доме 3 по улице Брюсовская возник пожар. Пламя охватило балкон на 11 этаже 14-этажного здания. Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 15:08, а к 16:16 огонь потушили. В результате пострадала женщина. Ее госпитализировали в больницу. О происшествии рассказали в пресс-службе МЧС по Петербургу.

- В трехкомнатной отдельной квартире происходило горение на балконе на площади 6 квадратных метров, - уточнили в ведомстве.

К ликвидации пожара привлекалось четыре пожарных машины и 17 человек личного состава.

Ранее spb.kp.ru сообщал, что в Петербурге 29 июня загорелся офисный центр «Арсенал». Пламя охватило территорию площадью 100 «квадратов». К ликвидации пожара привлекалось 10 единиц техники и 47 человек личного состава. По предварительным данным, в происшествии никто не пострадал.