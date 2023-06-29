Петербургский избирком увеличил штат на два человека из-за грядущих выборов Президента. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Избирком Петербурга увеличил штат организации на две должности. Причиной неожиданного пополнения стали грядущие выборы президента. Об этом рассказал на заседании 29 июня председатель органа Максим Мейксин.

– К нам уже ранее поступали просьбы об увеличении количества сотрудников. Особенное внимание просили уделить усилению юридического и управленческого блоков, – отметил глава комиссии.

Кстати, решение об увеличении штата согласовали с комитетом финансов и территориального развития. Необходимые деньги будут добавлены в бюджет горизбиркома совсем скоро.

К слову, выборы президента России должны пройти в марте 2024 года, а осенью надо будет выбрать нового губернатора Петербург и основную часть муниципальных депутатов города.

Ранее spb.kp.ru писала, что комиссия по подготовке изменений в генплан города начала работать в Петербурге.