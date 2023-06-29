Уголовное дело из-за создания ОПГ в Петербурге завели на организаторов казино. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербурге во время расследования дела об азартных играх и казино – их незаконной организации и проведении – обнаружили ОПГ. Из-за того, что несанкционированная тусовка раскрыла свое существование, в отношении ее организаторов возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Петербургу.

– Правоохранители уже оценили действия каждого соучастников в зависимости от его роли, – напомнили сотрудники охраны в пресс-службе.

Как предположили следователи, в течение трех лет незаконный игорный бизнес фигурантов существовал и не знал бед. Но представители СК вместе с сотрудниками местного МВД и Росгвардии провели 30 обысков по месту жительства соучастников, а также в самих игорных заведениях. Затем правоохранители изъяли 300 штук игрового оборудования и 2,5 миллиона рублей.

К уголовной ответственности привлекли 15 соучастников. Трое арестованы, а 12 отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.