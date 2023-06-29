В Петербурге стартовала церемония «Медиаперсона года - 2023». Фото: Анна СОЛОВЬЕВА

Барабанная дробь и… Церемония «Медиаперсона года - 2023» началась! Пару минут назад в пространстве VOKZAL 1853 стартовало главное светское мероприятие этого лета - «Белый бал». На нем «Комсомолка» подводит итоги и вручает особую награду тем, кто внес большой вклад в жизнь нашего города или просто полюбился читателям. В этом году праздник получился особенно ярким и масштабным, ведь «Комсомольская правда в Петербурге» празднует 30-летие! Огромный зал был полон гостей. Поздравить «Комсомолку» пришли политики, бизнесмены, известные актеры, писатели и герои публикаций «КП». Все излучали позитив и дарили друг другу счастливые улыбки. После того как гости заняли в зале свои места и погас свет, на сцену вышла главный редактор и генеральный директор Издательского дома «Комсомольская правда» Олеся Носова. - Очень приятно поздравить петербургское издание с юбилеем. Как прекрасно, что у нас есть такие предприятия! Вместе с главным редактором и генеральным директором «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» Ириной Жегловой они объявили одного из первых лауреатов премии «Медиаперсона года - 2023» - основательницу «КП в СПб» Ирину Потехину. Сегодня Ирина Петровна занимает должность вице-Губернатора Санкт-Петербурга. Сейчас она в командировке и обратилась к гостям в видеоформате. Получилось не менее тепло и душевно. - Скоро «Комсомольской правде» исполнится 100 лет. Что будет происходить в дальнейшем? Не будет меняться ничего, но перестроиться буквально все, - напутственно прокомментировала гендиректор. После этого символичного старта мероприятие продолжилось речами, наградами и выступлениями артистов. Впереди еще много интересного, так что следите за новостями с «Белого бала»! Сделать это можно в группе «Комсомольская правда в СПб» в «ВКонтакте» - прямо сейчас там идет прямая трансляция торжественной программы вечера, а еще у каждого подписчика будет шанс выиграть приз прямо в эфире. Подключатесь!