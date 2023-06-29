Погибшего в зоне спецоперации на Украине жителя Ленобласти наградили Орденом Мужества посмертно. Фото: t.me/drozdenko_au_lo

Житель Ленобласти Абдулазиз Ражабов погиб в зоне боевых действий во время проведения спецоперации на Украине. Поэтому его наградили Орденом Мужества посмертно. Отличительный знак накануне вручил губернатор Ленобласти от имени президента России родственникам скончавшегося. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

– Каждое усилие ценно: будь это детский рисунок, самодельные носилки, книги, включая Евангелие, или доброе слово матери бойца, или благословение и передача церковных хоругвей воинской части или денежный взнос для спецоснащения наших бойцов, – рассказал Александр Дрозденко.

К слову, дядя погибшего героя – Равшанбек Курбанов – представитель Узбекского землячества. Он также числится постоянным членом координационного совета Ленинградской области по межнациональным отношениям.