Смольный предоставит субсидии «Аэрофлоту» и «Азимуту» на региональные перевозки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге накануне подвели итоги конкурса среди компаний-авиаперевозчиков. По его результатам Смольный определил победителей, которые получат в 2023 году субсидии на региональные перевозки и возмещение организациями недополученных доходов. Лидерами отбора стали «Аэрофлот» и «Азимут». Компании получат помощь от города на маршруты из Петербурга в Апатиты, Грозный, а также Калугу. Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства.

– Субсидирование перевозок простимулирует внутренний туризм и расширит возможности людей для путешествий по России, – сказал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

К слову, в минувшем году бюджетные субсидии получил также «Аэрофлот» и «Азимут». Кроме него, правительство Петербурга помогло компаниям «РусЛайн», и «Ред Вингс». Кстати, следующий конкурс будет объявлен в июле 2023 года.