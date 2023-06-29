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НовостиПроисшествия29 июня 2023 18:29

Мужчина пострадал в ДТП около деревни Попрудка в Ленобласти

Спасатели вытащили мужчину из перевернувшегося автомобиля
Элеонора КУРЮМОВА
Мужчина пострадал в ДТП около деревни Попрудка в Ленобласти. Фото: t.me/acclenobl

Мужчина пострадал в ДТП около деревни Попрудка в Ленобласти. Фото: t.me/acclenobl

Во второй половине дня, 29 июня, в районе деревни Попрудка Тосненского района Ленобласти произошло жесткое ДТП. Местный житель, находясь за рулем отечественного автомобиля ВАЗ, не справился с управлением и пострадал. Как рассказали сотрудники аварийно-спасательной службы региона, его машину занесло, и она улетела в кювет.

– Специалисты поисково-спасательного отряда города Тосно вместе с сотрудниками 87 пожарно-спасательной части МЧС России спасли мужчину, – сообщили в пресс-службе организации.

Как оказалось, после того, как авто унесло в кювет, транспорт перевернулся. Оперативно прибывшим на место происшествия спасателям пришлось деблокировать пострадавшего. Когда сотрудники извлекли зажатого мужчину, они передали его сотрудникам скорой помощи. Они также отключили аккумулятор автомобиля, чтобы предотвратить неожиданные последствия.