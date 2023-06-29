Без вести пропавшего 46-летнего мужчину ищут 20 дней в Петербурге. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Волонтеры петербургской «ЛизыАлерт» вновь отправились на поиски пропавшего местного жителя. Так, 10 июня из дома ушел 46-летний мужчина и с тех пор его местоположение остается неизвестным. Об этом сообщили сотрудники поисково-спасательного отряда в своем официальном сообществе ВКонтакте.

– Помогите найти человека! Нужна помощь добровольцев, – обратились активисты к неравнодушным жителям города на Неве.

Ориентировки на пропавшего уже массово разлетелись по всем соседским и районным сообществам города. Среди особых примет исчезнувшего в публикации спасатели указали рост – около 177 сантиметров, худощавое телосложение, серо-голубые глаза и русого цвета волосы. Родственники сообщили, что не знают, в чем именно мужчина покинул дом. Всю известную информацию можно сообщить на телефон горячей линии поисково-спасательного отряда: 8 800 700 54 52.