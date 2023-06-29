21 петербуржец заразился клещевыми инфекциями за последнюю неделю июня 2023 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор Петербурга провел еженедельный мониторинг ситуации по заболеваемости инфекциями, передающимися клещами. За неделю – с 23 по 29 июня – в больницы Северной столицы обратились 455 человек, которые пострадали от укусов паразитов. У 21 человека заражение подтвердили в лаборатории. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

– За неделю зарегистрировано четыре случая клещевого энцефалита и 17 – боррелиоза. Среди пришедших в медучреждения оказались 70 детей до 17 лет, – уточнили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

За минувших период в лабораториях исследовали более тысячи кровососов. Положительных по энцефалиту оказалось лишь двое, а вот возбудителями иксодового клещевого боррелиоза в разы больше – 152. Среди других распространяемых заболеваний обнаружили моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз человека. На них пришлось по 21 и двум подтвержденным случаям соответственно.

По плановой вакцинации за неделю в Северной столице привили 776 петербуржцев, в том числе 303 юных горожанина.